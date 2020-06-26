أبوتريكة يهنئ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

هنأ محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، المحترف المصري محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد غياب 30 عامًا، وسط مساهمة كبيرة للنجم

المصري محمد صلاح في تتويج الريدز باللقب.

وقال أبوتريكة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس، " سعيد للغاية بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، وأهنئ محمد صلاح

بهذا الإنجاز العظيم".

وأضاف :" محمد صلاح لايزال يقدم أداءًا مميزًا مع ليفربول ويساهم بشكل بدور كبير في بطولات الريدز".

وتابع " ليفربول يقدم كرة قدم ممتعة ويتحقون لقب الدوري الإنجليزي عن جدارة واستحقاق، ومن المؤسف أن يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد النتائج الرائعة بدون جماهير الريز".

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