محمد أبوتريكة بعد تتويج ليفربول بالبريميريج : يورجن كلوب أصبح رقم واحد

أشاد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بالألماني يورجن كلوب بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.
وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد غياب 30 عامًا، وذلكعقب هزيمة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة.
وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس، " يورجنكلوب أصبح الأن سبيشال وان وليس نورمال وان، بعد تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي عن جدارة واستحقاق".
وأضاف " المدرب الألماني لديه شخصية فريدة، فهو استطاع أن يتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بأداء ممتع، من خلال المشروع الذي بدئه مع ليفربول منذ 2015".
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