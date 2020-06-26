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محمد أبوتريكة بعد تتويج ليفربول بالبريميريج : يورجن كلوب أصبح رقم واحد

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أشاد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بالألماني يورجن كلوب بعد تتويج بلقب .

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد غياب 30 عامًا، وذلك

عقب هزيمة منافسه مانشستر سيتي أمام في الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس، " يورجن

كلوب أصبح الأن سبيشال وان وليس نورمال وان، بعد تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي عن جدارة واستحقاق".

وأضاف " المدرب الألماني لديه شخصية فريدة، فهو استطاع أن يتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بأداء ممتع، من خلال المشروع الذي بدئه مع ليفربول منذ 2015".

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