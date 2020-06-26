اعلان محمد صلاح مع اوبو..هل أفسدت كورونا الحملة؟

شارك نجم منتخب مصر وليفربول “محمد صلاح” في أكثر من اعلان مع شركة “اوبو” للهواتف المحمولة منذ منتصف شهر مارس الماضي، ضمن حملة اعلانية و دعائية لهاتف “اوبو رينو 3 برو” والذي اقترن باسم “مو صلاح”.

لكن يبدو أن الحملة الاعلانية للمنتج الجديد من هواتف اوبو لم تُكلل بالنجاح رغم وجود محمد صلاح بسبب توقيت نشر الاعلانات بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ونشرت شركة اوبو مصر أول اعلان لهداف ليفربول مع الهاتف المذكور يوم 11 مارس 2020 على قناةOPPO Egypt بموقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي.

واعتقدت الشركة أن أخبار انتشار فيروس كورونا آنذاك لن تؤثر على توقيت الحملة الدعائية الجديدة، خاصةً بعد التعاقد مع محمد صلاح الذي سيحقق وجوده مشاهدات خارقة، إلا أن الإعلان ورغم مدته القصيرة لم يحقق النجاح المأمول.

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وبالكاد وصل عدد مشاهدات فيديو الاعلان لـ 159 ألف مشاهدة فقط على موقع يوتيوب، ولم يتناقل عشاق محمد صلاح الفيديو فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي كما ينبغي.

ولم يكن التفاعل كبيرًا على حسابات محمد صلاح بعد نشره للصور واللقطات المختلفة مع شركة OPPO Egypt، وأقل بمراحل من اعلاناته السابقة مع شركات مثل بيبسي وفودافون.

وما زاد الأمر سوءًا بالنسبة لشركة OPPO Egypt الهفوة غير المقصودة التي ارتكبها محمد صلاح بظهوره بهاتف من نوع ايفون iPHONE، وهو منتج منافس لشركة اوبو، في صورة عادية عبر موقع تويتر، ما دفع صلاح نحو إزالة التغريدة التي ظهر فيها بهاتف الايفون.

صور اعلان محمد صلاح

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