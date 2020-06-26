صلاح ليس أكثر مصري تتويجًا بألقاب الدوري في أوروبا!

تُوج النجم المصري محمد صلاح بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 2020/2019، ليلة أمس الخميس، قبل سبع جولات كاملة من نهاية الموسم، بفضل الفوز الذي حققه تشيلسي على مانشستر سيتي لحساب الجولة 31 بهدفين لهدف على ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن.

لكن لا يزال محمد صلاح بحاجة للفوز بلقب الدوري الانجليزي مرة أخرى خلال السنوات القادمة مع ليفربول، كي يتجاوز “محمد النني” في قائمة أكثر اللاعبين المصريين تتويجًا بألقاب الدوري في الملاعب الأوروبية.

ويتصدر زميل صلاح في المنتخب المصري محمد النني هذه القائمة برصيد 4 ألقاب دوري سويسري مع نادي بازل، بينما يحتل محمد صلاح المركز الثاني برصيد 3 ألقاب دوري بواقع لقبين مع بازل ولقب مع ليفربول.

ويُعد لقب الدوري الانجليزي الذي توج به صلاح اليوم هو ثالث لقب دوري يُحققه في مسيرته الاحترافية، حيث سبق وتُوج بلقبين للدوري مع بازل السويسري عامي 2013 و2014.

ويبقى اللقب الذي تُوج به محمد صلاح مع تشيلسي بموسم 2015/2014 غير محسوب لعدم مشاركته في العدد الرسمي الخاص بالتتويج (12 مباراة)، لتبقى الميدالية التي حصل عليها مُجرد ميدالية شرفية.

Advertisements

وحصل محمد صلاح على الميدالية الذهبية كنوع من التكريم بدعوى خاصة من المدير الفني لتشيلسي “جوزيه مورينيو” بسبب مساهمات “مو صلاح” في بعض المباريات التي لعبها خلال النصف الأول من ذلك الموسم، قبل أن تتم إعارته إلى الدوري الايطالي للعب رفقة فيورنتينا يوم 2 فبراير 2015 بسبب قلة مشاركاته.

لكن يبقى محمد صلاح اللاعب الأفضل في تاريخ المحترفين المصريين وربما العرب، بعدما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ثم الدوري الانجليزي 2020، فضلاً عن تتويجه بعدد هائل من الألقاب الفردية.

ألقاب محمد النني

الدوري السويسري مع بازل 4 مرات أعوام 2013 و2014 و2015 و2016.

ألقاب محمد صلاح

الدوري السويسري مع بازل بموسمي 2013/2012 و2014/2013

الدوري الانجليزي مرة واحدة مع ليفربول موسم 2020/2019