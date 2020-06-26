ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة 31 “تشيلسي يُهدي ليفربول الممر الشرفي”

أهدى تشيلسي فريق ليفربول لقب الدوري الانجليزي الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعد أن هزم مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب ستامفورد بريدج في قمة مباريات اليوم الخميس، في ختام الجولة 31 من المسابقة.

وسيحظى ليفربول بممر شرفي قبل بدء مباراته القادمة على ملعب مانشستر سيتي “طيران الاتحاد” ضمن الجولة 32 من البريميرليج، يوم الخميس 2 يوليو 2020، حيث باتت جميع مبارياته القادمة مُجرد مباريات تحصيل حاصل ليس إلا.

وتجمد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق 23 نقطة عن ليفربول الأول بـ 86 نقطة.

وأمام رجال المدرب يورجن كلوب فرصة حقيقية للتتويج بلقب البريميرليج بأكثر من 100 نقطة، وتحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم مانشستر سيتي، حيث فاز بلقب الدوري بـ 100 نقطة قبل موسمين.

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ولم يفز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي منذ 30 عامًا، وتُعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتُوج فيها بلقب المسابقة بعد تعديل اسمها إلى الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج).

وبعد خسارة مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج هذا المساء، سيتوجب على رجال المدرب بيب جوارديولا تقديم مجهود مضاعف خلال الجولات المتبقية للاحتفاظ بمركز الوصافة الذي صار تحت تهديد حقيقي من جانب ليستر سيتي وتشيلسي على وجه الخصوص.

وتقدم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الثالث، وبفارق 9 نقاط فقط عن مانشستر سيتي الثاني.

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والتالي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة 31