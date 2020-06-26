كم عدد بطولات ليفربول في الدوري الانجليزي؟

أخيرًا تم تنشيط خانة عدد بطولات ليفربول في الدوري الانجليزي، مساء اليوم الخميس الموافق 25-6-2020، بعد طول انتظار ولأول مرة منذ عام 1990.

تُوج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي للمرة الـ 19 في التاريخ، وللمرة الأولى بالمسمى الجديد للقب المسابقة منذ عام 1992 عندما تغير اسم الدوري الانجليزي الدرجة الأولى إلى الدوري الانجليزي الممتاز أو البريميرليج.

والفضل يرجع إلى فوز تشيلسي على مانشستر سيتي، مساء اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة الـ 31، لتصبح الجولات الـ 7 الأخيرة من موسم 2020/2019 ما هي إلا مباريات تحصيل حاصل.

تشيلسي يصطاد مانشستر سيتي ويُهدي لقب الدوري الانجليزي لـ “ليفربول”

وسيحصل ليفربول على ممر شرفي عند زيارة مانشستر سيتي في الجولة 32 على ملعب “طيران الاتحاد” يوم الخميس المقبل 2-7-2020 بعدما حسم اللقب بفارق شاسع من النقاط عن مانشستر سيتي الذي تجمد في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق 25 نقطة عن ليفربول الأول بـ 86 نقطة.

تاريخ ليفربول في الدوري الانجليزي

فاز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في عام 1901، وأخفق بعدها في الاحتفاظ بهذا اللقب لمدة 5 سنوات متتالية.

وبسبب الحرب العالمية الأولى غاب ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الانجليزي لمدة 16 عامًا حتى توج به للمرة الثالثة في عام 1922.

Advertisements

وكانت فترته الذهبية في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث أحرز اللقب 11 مرة أعوام 1973 و1976 و1977 و1978 و1980 و1982 و1984 و1986 و1987 و1990.

والتالي عدد بطولات ليفربول في الدوري الانجليزي كاملاً

فاز ليفربول بلقب البريميرليج 19 مرة أعوام: (1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90، 2019-20).

كم مرة هبط ليفربول إلى الدرجة الثانية؟

لعب ليفربول مثله مثل جميع أندية الدوري الانجليزي الممتاز في منافسات الدوري الانجليزي الدرجة الثانية، لكنه استطاع التتويج بلقب المسابقة في 4 مناسبات.

وفاز ليفربول بلقب دوري الدرجة الثانية لأول مرة عام 1894، ورغم الصعود إلى الدرجة الأولى إلا أنه هبط في الموسم التالي.

واستطاع الريدز التتويج بلقب الدوري الانجليزي الدرجة الثانية للمرة الثانية في عام 1896.

وكرر نفس الإنجاز في عام 1905، وظل صامدًا أمام أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي حتى هبط في مطلع الستينيات، وتمكن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى عن طريق التتويج بلقب الدرجة الثانية في عام 1962 ومنذ ذلك الحين ولم يهبط الفريق.

للتعرف على سجل بطولات ليفربول بالكامل اضغط هنا