تشيلسي يصطاد مانشستر سيتي ويُهدي لقب الدوري الانجليزي لـ “ليفربول”

أهدي فريق تشيلسي اللندني “ليفربول” لقب الدوري الانجليزي الممتاز 2019-2020 بعدما اصطاد ضيفه مانشستر سيتي فى قمة مباريات اليوم الخميس 25-6-2020 على ملعب “ستامفورد بريدج” بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الـ31 من البرميرليج.

واستعاد ليفربول لقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزانته منذ ثلاثة عقود كما عزز موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق فوزا باللقب، وذلك بفارق لقب واحد فقط خلف مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة سابقة فيما يحتل أرسنال المركز الثالث في القائمة برصيد 13 لقبا حتى الآن، واللقب هو الأول لليفربول منذ إقامة فعاليات الدوري الإنجليزي بنظامها الحالي في موسم 1992 / 1993 .

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل المراحل السبعة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم ولم يعد بإمكانه اللحاق بـ ليفربول.

وقدم تشيلسي هدية ثمينة إلى ليفربول بالفوز على مانشستر سيتي في مباراة اليوم ليحسم اللقب لصالح ليفربول قبل مباراة الأخير أمام مانشستر سيتي في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36 رغم تفوق مانشستر سيتي على مضيفه في مستوى الأداء والسيطرة على مجريات اللعب.

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وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر سيتي بهدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 55 من ضربة ثابتة رائعة رغم محاولة حارس تشيلسي “كيبا” الا انها ذهب الى اقصي المرمي.

ولكن البرازيلي فيرناندينهو ضاعف من صعبوبة المهمة على مانشستر سيتي بعدما طرد في الدقيقة 77 اثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

واستغل مواطنه ويليان ضربة الجزاء ومنح تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة 78 ليرفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي وهو الابع له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر سيتي وتشيلسي” في البريميرليج انتهت بفوز السيتيزينس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “طيران الاتحاد” يوم 23 نوفمبر 2019.