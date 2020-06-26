رسميًا | ليفربول بطلاً لمسابقة الدوري الانجليزي موسم 2020/2019

أعلن بشكل رسمي مساء اليوم الخميس الموافق 25-6-2020 تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) موسم 2020/2019، قبل 7 جولات كاملة من نهاية الموسم.

ويُعد هذا اللقب هو الـ 19 في تاريخ مشاركات نادي ليفربول بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز، والأول في تاريخ النادي منذ عام 1990.

ولهذا اللقب خصوصية كبيرة بالنسبة لعشاق الريدز، أصحاب أغنية لن تسير وحدك أبدًا، فهو الأول لفريقهم من بعد تغيير اسم المسابقة من الدوري الانجليزي الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز أو البريميرليج عام 1992.

وظفر ليفربول باللقب الذي طار انتظاره بعد أن جمع 86 نقطة من 31 مباراة، بفضل 28 فوز وتعادلين، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، ما يجعل باقي المباريات تحصيل حاصل بالنسبة لرفاق النجم المصري محمد صلاح.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة هذا الموسم كانت يوم واتفورد بنتيجة 3/صفر بالقرب من العاصمة لندن، وذلك يوم 29 فبراير 2020.

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وتغلب ليفربول على جميع كبار الدوري الإنجليزي أو (البيج 4) مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال، بالاضافة إلى أندية قوية مثل توتنهام وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد.

ولم يتعادل الفريق سوى مع مانشستر يونايتد في الدور الأول، وخلال الدور الثاني من المسابقة تعادل مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، في أول مباراة بعد استئناف الموسم الكروي بعد جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول فاز بلقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في عام 1901، وأخفق بعدها في الاحتفاظ بهذا اللقب لمدة 5 سنوات متتالية.

وبسبب الحرب العالمية الأولى غاب ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الانجليزي لمدة 16 عامًا حتى توج به للمرة الثالثة في عام 1922.

والتالي سجل بطولات ليفربول في الدوري الانجليزي

فاز ليفربول بلقب البريميرليج 18 مرة أعوام: (1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90, 2020/2019).