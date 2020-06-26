شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 25-6-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الانجليزي “البريميرليج”.

نقلت مباراة “مانشستر سيتي وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما نقلت على قناة سكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج”.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي، انتصر “مانشستر سيتي” في 7 مباريات وتلقى خسارتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “تشيلسي” في 4 لقاءات، وتعادل في مثلهما، وخسر في مباراتين.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر سيتي وتشيلسي” في البريميرليج انتهت بفوز السيتيزينس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “طيران الاتحاد” يوم 23 نوفمبر 2019.

وأهدي فريق تشيلسي اللندني “ليفربول” لقب الدوري الانجليزي الممتاز 2019-2020 بعدما اصطاد ضيفه مانشستر سيتي فى قمة مباريات اليوم الخميس 25-6-2020 على ملعب “ستامفورد بريدج” بهدفين مقابل هدف.

أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36 رغم تفوق مانشستر سيتي على مضيفه في مستوى الأداء والسيطرة على مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر سيتي بهدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 55 من ضربة ثابتة رائعة رغم محاولة حارس تشيلسي “كيبا” للتصدي ليها.

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ولكن البرازيلي فيرناندينهو ضاعف من صعبوبة المهمة على مانشستر سيتي بعدما طرد في الدقيقة 77 اثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

واستغل مواطنه ويليان ضربة الجزاء ومنح تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة 78 ليرفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي وهو الابع له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

إليكم تشكيل الفريقين:

تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – كريستنسين – أثبيلكويتا – روديجير – ألونسو – مونت – كانتي – باركلي – جيرو – ويليان – بوليسيتش.

تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – فيرناندينيو – لابورت – بنجامين ميندي – والكر – جوندوجان – رودري – دي بروينه – رحيم سترلينج – برناردو سيلفا – رياض محرز.

إليكم اهداف المباراة ..

هدف تشيلسي 1-0

هدف التعادل للسيتي 1-1

هدف تشيلسي الثاني (ضربو جزاء ويليان) 2-1

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