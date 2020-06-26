بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وتشيلسي” ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 25-6-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج” بمدينة لندن.

يحتل “مانشستر سيتي” مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي” الذي تعادل مع “برايتون” يوم الثلاثاء الماضي، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 23 نقطة بينه وبين المتصدر “ليفربول“.

في المقابل يقبع “تشيلسي” في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من اجل مواصلة الحفاظ على المركز المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه منافسة شرسة من صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد الذي رفع رصيدة إلى النقطة الـ 51 بعد انتصاره امس الاربعاء على “شيفيلد يونايتد”.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي، انتصر “مانشستر سيتي” في 7 مباريات وتلقى خسارتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “تشيلسي” في 4 لقاءات، وتعادل في مثلهما، وخسر في مباراتين.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر سيتي وتشيلسي” في البريميرليج انتهت بفوز السيتيزينس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “طيران الاتحاد” يوم 23 نوفمبر 2019.

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اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم

تشيلسي 2-1 مانشستر سيتي

????️ملعب ستامفورد بريدج (لندن)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 31)

انتهت

بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات الدوري الانجليزي اليوم

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر”

0″ دقيقة حداد كالعادة على ضحايا فيروس كورونا.

كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية للحصول على أدق تفاصيل اللقاء.

طبعًا أي نتيجة غير فوز مانشستر سيتي ستعني ممر شرفي في الجولة القادمة من الدوري الانجليزي لصالح ليفربول في ملعب مانشستر سيتي “طيران الاتحاد”.

???? تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – كريستنسين – أثبيلكويتا – روديجير – ألونسو – مونت – كانتي – باركلي – جيرو – ويليان – بوليسيتش

كيبا – كريستنسين – أثبيلكويتا – روديجير – ألونسو – مونت – كانتي – باركلي – جيرو – ويليان – بوليسيتش ???????? تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – فيرناندينيو – لابورت – بنجامين ميندي – والكر – جوندوجان – رودري – دي بروينه – رحيم سترلينج – برناردو سيلفا – رياض محرز.

إيدرسون – فيرناندينيو – لابورت – بنجامين ميندي – والكر – جوندوجان – رودري – دي بروينه – رحيم سترلينج – برناردو سيلفا – رياض محرز. السيتي يلعب اليوم بالطاقم البرتقالي والأصفر

????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم الانجليزي الشاب “ستيوارت أتويل” صاحب الـ 37 عامًا.

????‍♂️ ستيوارت أتويل أدار هذا الموسم 3 مباريات في الدوري الأوروبي، الأولى بين آريس اليوناني وأبويل القبرصي، والثانية بين مالمو السويدي وزرينيسكي البوسني، والثالثة بين اسطنبول باشاك شهير وبوروسيا مونشنجلادباخ.

???? ❌ تشيلسي لا يفوز مع الحكم ستيوارت أتويل…أدار 3 مباريات لفريق تشيلسي هذا الموسم جميعهم انتهوا بالتعادل، في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي أمام شيفيلد يونايتد وانتهت بالتعادل 2-2، وفي الجولة ال21 أمام برايتون وانتهت بالتعادل 1-1، وفي الجولة 24 أمام آرسنال وانتهت بالتعادل 2-2.

☝️ ❌ هذه أول مرة يدير فيها ستيوارت أتويل مباريات لفريق مانشستر سيتي هذا الموسم..المباراة الوحيدة التي أدرها لأحد طرفي مدينة مانشستر، كانت بين نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب كارو رود في الجولة 10 وانتهت بفوز اليونايتد 1-3.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

9″ أوووووووه…أخطر فرصة في اللقاء عرضية خطيرة من سترلينج يُبعدها كيبا من أمام مهاجمي مانشستر سيتي داخل منطقة الستة.

19″ مانشستر سيتي الطرف الأفضل في اللقاء في الاستحواذ والتمرير والسيطرة على الكرة، لاعبيه يمررون الكرة من قدم لقدم بشكل سليم وسلس، لكن لا يوجد اختراق أو انطلاقة بهدف شن هجوم على كيبا.. لا تزال المباراة خالية من الفرص الخطيرة على المرميين.

23″ من الدقيقة 19 حتى 23 غاب المعلق يوسف سيف عن التعليق على المباراة ???? أين ذهب الكابتن يوسف يا ترى؟

24″ اللعب توقف لاحتساء اللاعبين القليل من المياه..وقت مستقطع!

32″ أووووووووو….فرصة مزدوجة تضيع على تشيلسي .. خطيرة جدًا !! ويليان يمرر تمريرة بينية على الرواق الأيسر لروس باركلي الذي وزعها بالعرض نحو بوليسيتش الذي فشل في تحويلها من داخل منطقة الستة ياردات داخل الشباك. 33″ إيدرسون برررررررافو برافو!! حارس مانشستر سيتي يتصدى لرأسية قوية في الزاوية اليمنى للمدافع كريستينسن المتقدم لأداء الدور الهجومي في ركلة ركنية لتشيلسي.. كادت تكون هدف.. ضغط مثالي للبلوز في هذه اللحظات..

33″ مانشستر سيتي يعود للاستحواذ على الكرة فقط.. دون أي تهديد !!

35″ أوووووووه…كيفن دي بروينه يُرسل كرة عرضية جميلة يتعملق دفاع تشيلسي في إخراجها..

36″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول….تشيلسي يسجل الهدف الأول بواسطة بوليسيتش بعد استغلاله لخطأ دفاعي كارثي من بنجامين ميندي وإلكاي جوندوجان على دائرة خط الوسط..

37″ إندفاع غبي وساذج جدًا من لاعبي مانشستر سيتي أثناء تنفيذ دي بروينه للركلة الحرة.

39″ ???? بطاقة صفراء للاعب تشيلسي ماركوس ألونسو.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0.. هدف مستحق بسبب اللعب بذكاء وهدوء أعصاب وتركيز.

استراحة ونواصل معكم..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ لا يوجد أي تغيير في صفوف كلا الفريقين.

49″ سقوط غريب لمدافع تشيلسي كريستنسين .. طبيب تشيلسي يعالجه الآن ويحاول اختباره، هل هو ارتجاج في المخ أم ماذا؟!

54″ ظهور المدير الفني لنادي وست هام يونايتد ديفيد مويس على الشاشة الآن..يتابع مجريات اللقاء من ستامفورد بريدج

55″ ???? جوارديولا يلجأ لدكة البدلاء، ويدفع بالثنائي دافيد سيلفا وجابريل جيسوس بدلاً من برناردو سيلفا ورودري.

55″ ⚽️ جووووووووووووول…دي بروينه يُسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي من تسديدة مقوسة جميلة إثر ركلة حرة مباشرة، بباطن القدم اليمنى، تمر من فوق الحائط البشري لتعانق المقص الأيمن.

59″ ???? تغيير ثالث لمانشستر سيتي بنزول زينشينكو بدلاً من بنجامين ميندي.

62″ ???? نزول تامي أبراهام بدلاً من أوليفيه جيرو في تشكيلة تشيلسي.

63″ خطأ فادح في التمرير من إيدرسون لزملائه المدافعين، تقص الكرة من بوليسيتش على حدود منطقة الجزاء، ويتوغل من على الجهة اليسرى داخل المنطقة ويسدد بيسراه في الشباك الخارجية للمرمى.. يا لها من فرصة!

67″ استراحة لاحتساء بعض الماء.

71” أوووووووووووووووه…بوليسيتش يراوغ إيدرسون ويسدد في الشباك الفارغة، والأرض تنشق وتخرج كايل ووكر الذي أبعد الكرة من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة..

72” الكل اعتقد أنها هدف..لكنها لم تمر من على الخط..

72″ لقطة جديدة تخبرك عن معاناة دفاع تشيلسي في هذه المباراة

73″ بوليسيتش نجم المباراة الأول من دون منااااازع!! ممتاز جدًا جدًا .. معذب دفاع مان سيتي اليوم.

74″ ???? تغيير ثان في صفوف تشيلسي بنزول كوفاسيتش بدلاً من باركلي في خط الوسط.

74″ ???? تغيير رابع في صفوف مانشستر سيتي بنزول نيكولاي أوتاميندي بدلاً من لابورت ، تبديل مدافع بمدافع.

75″ أووووووووو…الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح تشيلسي بعد لمس واضح باليد من فيرناندينيو على خط المرمى!!

76″ ???? بطاقة حمراء مباشرة لفيرناندينيو!

77″ ⚽️ جووووووووووووووول…الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق ويليان..

84″ المباراة تصعبت جدًا على مانشستر سيتي الآن.. خلاص سنشاهد ممر شرفي لليفربول في المباراة القادمة.

90″ التغيير الرابع لتشيلسي بنزول جيلمور بدلاً من نجم المباراة بوليسيتش.

91″ نزول بيدرو بدلاً من ماسون مونت في تشكيلة تشيلسي.

93″ صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي وتتويج ليفربول بلقب الدوري.. هاردلاك لعشاق مانشستر سيتي.

إلى هنا ينتهي هذا البث.

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