ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح اليوم الخميس؟

أشادت الصحف العالمية بالمستوى الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، ليلة أمس الاربعاء، في مباراة كريستال بالاس، التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، ضمن الجولة ال31 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد تمريرة مذهلة من النجم البرازيلي فابينيو، وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء، صنع “مو صلاح” الهدف الرابع للنجم السنغالي ساديو ماني ليساعده على رفع رصيد أهدافه لـ 15 في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

أما صلاح فقد رفع رصيد أهدافه لـ 17، ليتقدم في صراع لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي أمام نجم ليستر سيتي جيمي فاردي وهداف ارسنال “بيير إيميريك أوباميانج“.

ماذا قالت ديلي ستار عن محمد صلاح؟

اهتمت صحيفة ديلي ستار البريطانية بالتصريح الذي أدلى به محمد صلاح عن مباراة “مانشستر سيتي وتشيلسي” المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج.

وقالت ديلي ستار “محمد صلاح يُصر على أنه لن يشاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوم الخميس، فقد تقدم ليفربول بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، وإذا أخفق رجال جوارديولا في الفوز على تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج الليلة، فإن تتويج ليفربول سيصبح غير قابل للجدل”.

وأضافت “عندما سئل محمد صلاح من جانب مراسل قناة سكاي سبورتس عن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، قال: سألعب مع ابنتي وبعدها سأعرف النتيجة، سأتحدث عبر الواتساب خلال المساء مع اللاعبين؟ لست متأكدًا، لا أعرف”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنجاز مانشستر سيتي للمهمة بنجاح على ملعب تشيلسي، فبإمكان ليفربول الفوز ضد حامل اللقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل والتتويج.

وواصلت “لكن لو خسر أو تعادل مانشستر سيتي، سنشاهد ممر شرفي للاعبي ليفربول على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل، وستصبح نتيجة المباراة تحصيل حاصل، بعد ذلك سيتبقى 6 مباريات أمام يورجن كلوب لتحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم مانشستر سيتي كأكثر بطل حصدًا للنقاط”.

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وكان مانشستر سيتي قد فاز بلقب الدوري الانجليزي قبل موسمين برصيد 100 نقطة، علمًا بأن تشيلسي كان صاحب الرقم القياسي السابق برصيد 99 نقطة.

ماذا قالت صحيفة ديلي إكسبريس عن محمد صلاح؟

استخدمت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية “محمد صلاح” في تقريرها عن الخطأ الذي قد يقع فيه أسطورة تشيلسي ومدربه الحالي “فرانك لامبارد” بترك نجم وسط الفريق “ويليان بورجوس” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقالت الصحيفة “فرانك لامبارد قد يكرر خطأ رحيل كيفن دي بروينه ومحمد صلاح. لقد لعب معهما في يوم من الأيام على ملعب ستامفورد بريدج”.

وأوضحت “لم يتقن تشيلسي فن السماح للاعبين العظماء بمغادرة ستامفورد بريدج في الوقت المناسب، لكنه سمح لكيفن دي بروينه بالذهاب إلى فولفسبورج عندما عاد جوزيه مورينيو لتولي مسؤولية تدريب الفريق، وحين أظهر محمد صلاح موهبته الحقيقية وإمكانياته الكبيرة، تم السماح له بالرحيل إلى الدوري الايطالي، وتشيلسي على وشك ارتكاب خطأ مماثل إذا سمح بذهاب ويليان وسط اهتمام مانشستر يونايتد وآرسنال بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي”.

وقد يغير نجم تشيلسي قميصه عند نهاية الموسم الحالي بالانتقال إلى اليونايتد أو ارسنال، بسبب عدم تمديد تعاقده من قبل إدارة تشيلسي لمدة 3 سنوات كما يريد.

صحيح أن ويليان لم يكن جناحًا متميزًا كما كان إدين هازارد، إلا أنه كان خادمًا مخلصًا للبلوز على مدار السبع سنوات الماضية منذ انتقاله من نادي أنجي الروسي.

صراع ماني وصلاح على لقب هداف الدوري الانجليزي

أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن الثنائي “محمد صلاح وساديو ماني” سوف يطرقان باب يورجن كلوب فور التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع المقبل، من أجل اقناعه بإشراكهم بصفة مستمرة حتى نهاية الموسم الحالي، لمواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الانجليزي.

وقالت “سوف يطرق صلاح وماني باب يورجن كلوب، ويطالبان بإدراجهما في تشكيلة ليفربول عندما يفوز الفريق بلقب الدوري الانجليزي لأن كلاهما سيظلان يتنافسان على الجوائز الفردية حتى نهاية الموسم، هذا هو رأي اللاعب السابق لنادي ليفربول (داني ميرفي) الذي أصر على أن صلاح وماني لن يطلبا من كلوب الحصول على الراحة”.ا

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