محمد صلاح يفضل اللعب مع ابنته عن مشاهدة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

قال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح إنه سوف يلعب مع ابنته بدلًا من مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، وذلك رداً على سؤال إذا كان سيشاهد المباراة أم لا.

ويلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، على ستامفورد بريدج.

وفي حالة خسارة مانشستر سيتي أو تعادله، فإن ليفربول سيحسم بذلك لقب الدوري الانجليزي الغائب منذ 30 عامًا، عندما حققه في موسم 1989/90.

وعندما سُئل محمد صلاح عما إذا كان سيشاهد مباراة اليوم، رد قائلًا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: “لا.. سألعب مع ابنتي”.

وقال محمد صلاح عن إمكانية التتويج رسمياً بلقب الدوري الانجليزي حال، سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي: “بالطبع أشعر بالارتياح، إذا تحقق هذا الأمر”.

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وأضاف: “أعتقد منذ قدومي إلى هنا، صرحت بأنني أريد الفوز بلقب الدوري الانجليزي، خاصة وأن الفريق لم يحققه منذ سنوات عديدة”.

وواصل: “في الموسم الماضي، كنا قريبين من الفوز بالدوري الانجليزي، لكن مانشستر سيتي قدم مستوى كبيرًا واستحق التتويج باللقب، والآن حان الوقت بالنسبة لنا للتتويج وهذا أمر عظيم”.

وعن فوز ليفربول الكبير على كريستال بالاس أمس، صرح محمد صلاح قائلًا: “الانتصار بنتيجة كبيرة مع أداء مميز أمر رائع بالنسبة لنا وحققنا ذلك بسبب الروح الانتصارية الكبيرة التي لعبنا بها وأيضا بسبب الحافز الكبير لدى جميع اللاعبين”.

واختتم: “بالطبع كانت ستكون الأمور أروع بالنسبة لنا، إذا كان هذا الانتصار يصحبه الاحتفال بلقب الدوري الانجليزي”.

وسجل صلاح هدفاً وصنع آخر في اكتساح ليفربول لكريستال بالاس برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز.

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