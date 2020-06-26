رياضة | الأهلي يسعى لحسم صفقة نجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى لحسم صفقة نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي كرة القدم في الأهلي يسعون إلى حسم صفقة الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر في القلعة الحمراء أن أحد أعضاء لجنة التخطيط كرة القدم في الأهلي اقترح سفر أمير توفيق مدير التعاقدات في الناظي الأحمر إلى الكونغو فور استئناف رحلات الطيران من أجل التفاوض مع مسئولي مازيمبي من أجل انضمام جاكسون موليكا إلى صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

وأكد أحد أعضاء لجنة التخطيط لكرة القدم في الأهلي أنه تم اقتراح أن سفر مدير التعاقدات سيكون مهم في ظل رغبة النجم الكونغولي في اترداء القميص الأحمر.

وقام مسئولو الأهلي بتقديم عرض مالي للتعاقد مع موليكا ولكن رئيس مازيمبي مازال مصرا على موقفه برفض بيع النجم الكونغولي للأهلي مفضلا بيعه خارج القارة السمراء وذلك تجنباً لمنافسة الأهلي على البطولات الأفريقية.

وأعلن موليكا تمسكه بالإنضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل بعد اتصالات التي أجريت في خلال الفترة الأخيرة عن طريق نيكولاس موريلي مدير أعماله الفرنسي الذي أكد على تلقى موليكا عروضًا من أندية فرنسية وخيلجية ولكنه يتمسك بالإنضمام إلى صفوف الأهلي.