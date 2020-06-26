رياضة | أرقام ليفربول هذا الموسم بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام ليفربول هذا الموسم بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والأولي منذ 30 عامًا، تحديدًا منذ تتويجه باللقب موسم 1989 / 1990، بعد خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2/1 في لقاء الجولة 31 بالبطولة.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، متفوقا بـ 23 نقطة على غريمه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة، وذلك قبل 7 أسابيع على نهاية البريميرليج، وأصبح أقصي رصيد ممكن للسيتي حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية 84 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تتويجه باللقب:-

- خاض فريق ليفربول 31 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.

- سجل لاعبو ليفربول 70 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا، وحصد 86 نقطة ليعتلي قمة ترتيب البريميرليج.

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- شارك في مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم 24 لاعبًا، ويعد الثلاثي فيرجيل فان دايك، وألكساندر أرنولد، و روبرتو فيرمينو الأكثر مشاركة بـ 31 مباراة.

- سجل 16 لاعبًا أهداف ليفربول الـ70 في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

- يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، بينما ألكساندر أرنولد الأكثر صناعة للأهداف بـ 12 هدفًا.

- أكبر انتصار حققه ليفربول بالبريميرليج بالموسم الحالي حتي الآن، جاء على حساب فريق إيفرتون بالجولة 15 من البطولة، وفاز عليه 5 – 2، بينما انتصر بنتيجة 4 -0 على ليستر سيتي، ساوثهامبتون، كريستال بالاس.

- الهزيمة الوحيدة لليفربول بالدوري الإنجليزي كانت أمام واتفورد بالجولة 28 وخسر 3-0، بينما التعادلين للفريق كان أمام مانشستر يونايتد 1 – 1 بالجولة التاسعة، وتعادل سلبي مع إيفرتون بالجولة 30.

- يعد ليفربول صاحب أقوي دفاع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم واستقبلت شباكه 21 هدفا فقط، بينما ثاني أقوي هجوم برصيد 70 هدفًا، خلف مانشستر يونايتد الأقوي بـ 77 هدفًا.