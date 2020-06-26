رياضة | بعد تتويج "صلاح" مع ليفربول.. تعرف على اللاعبين العرب المُتوجين بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تتويج "صلاح" مع ليفربول.. تعرف على اللاعبين العرب المُتوجين بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا جديدًا في رحلته الاحترافية بأوروبا، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز بالجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه والأولي منذ موسم 1989 / 1990، وذلك بعدما تصدر الريدز ترتيب البطولة برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 23 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي "الوصيف" بـ63 نقطة، حيث أصبح أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه السيتي هو 84 نقطة فقط، ليحصد الليفر اللقب رسميًا.

كلاكيت ثاني مرة.. محمد صلاح يتوج بالدوري الإنجليزي

يعتقد الكثيرون أن هذه ا لمرة الأولي الذي يتوج فيها محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن هذا ليس صحيحًا، بل سبق وحصد الفرعون المصري اللقب مع فريق تشيلسي بشكل شرفي في موسم 2014 / 2015، حيث احتسبت له البطولة مع البلوز بعد مشاركته في 3 مباريات مع الفريق بالبريميرليج.

وكرر "صلاح" الإنجاز مجددًا وتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه مع ليفربول بالموسم الحالي 2019 / 2020، ولكن بعدما لعب دورًا رئيسيًا في هذا الإنجاز بفضل إحرازه 17 هدفًا، كانت من أسباب صدارة الريدز لترتيب البطولة طوال الجولات الماضية وبفارق كبير عن أقرب المنافسين.

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أول مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي:

يعد محمد صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي وذلك عندما حصد اللقب عام 2015 مع تشيلسي، كما أنه أصبح أول مصري ايضًا يحصد لقب الدوري الأقوي في العالم مرتين، وذلك بعد تتويجه مع ليفربول باللقب هذا الموسم.

ثاني عربي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي:

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي في التاريخ، وذلك بعد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والذي سبق وحصد لقب البريميرليج مرتين.

محمد صلاح يُعادل إنجاز رياض محرز:

أصبح "صلاح" اللاعب العربي الثاني ايضًا الذي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقين مختلفين، وحصد الفرعون المصري لقب البطولة مع تشيلسي 2014 / 2015، وليفربول 2019 / 2020، وعادل بذلك انجاز رياض محرز والذي حقق اللقب مع ليستر سيتي 2016 / 2017، ومع مانشستر سيتي 2018 / 2019.