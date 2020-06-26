رياضة | مفاجأة.. مدير التسويق بالزمالك يكشف عن سبب رحيله من النادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدير التسويق بالزمالك يكشف عن سبب رحيله من النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر شريف إسلام مدير التسويق بنادي الزمالك رسميا التقدم بإستقالته من منصبه بالنادي الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف شريف إسلام أنه قرر الاستقالة من منصبه بنادي الزمالك لأنه لديه ارتباط أخرى في الفترة الحالية وليس لديه وقت كافي للعمل داخل القلعة البيضاء.

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كما أكد شريف إسلام أنه يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع مسئولي الزمالك في الوقت الحالي وتقبلوا الأمر بعد أن أبلغهم به وبالسبب وراء هذا القرار.

وسيبدأ مسئولو القلعة البيضاء البحث عن شخصية جديدة لتولي منصب مدير التسويق في النادي خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.