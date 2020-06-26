رياضة | هيندرسون: فعلناها أخيرا.. فخور بتواجدي في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيندرسون: فعلناها أخيرا.. فخور بتواجدي في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جوردان هيندرسون لاعب وسط فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد غياب دام 40 عام.

وقال هيندرسون :"" لقد فعلنا ذلك أخيرًا، فخورون بأن نكون جزءًا من ليفربول، نادي كرة قدم مميز للغاية لتكون جزءًا منه".

وأضاف :"فقدت الكلمات ، لن يكون ذلك ممكنا بدون كلوب منذ دخوله باليوم الأول ، داخل النادي ، خارج النادي".

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وتابع :"لقد فعلناها أخيرًا، أنا فخور أن أكون جزءًا من هذا النادي".

وواصل :"من المميز أن تكون جزءًا من هذا النادي، لا أقدر على التعبير لكن لم يكن ذلك ممكناً لولا يورجن كلوب".

وأكمل "لقد كان موسمًا لا يصدق ومن الممتع أن تشارك فيه، نريد مواصلة التقدم وأن تستمر الرحلة لفترة أطول".