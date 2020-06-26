مستقبل رجيش يصعد للدوري التونسي الممتاز لأول مرة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

صعد مستقبل رجيش إلى الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما استفاد من هدفين مبكرين ليفوز 3-صفر على قوافل قفصة في مباراة فاصلة اليوم الخميس باستاد رادس.

Advertisements

وافتتح عمر اللمطي التسجيل لمستقبل رجيش بعد دقيقتين من البداية بتسديدة قوية ثم ضاعف زميله نضال بن سالم الفارق بضربة رأس في الدقيقة التاسعة.

وزادت معاناة قوافل قفصة بعد طرد لاعبه العروسي البرقوقي في الدقيقة 58 قبل أن يهدر محمد أمين الخلوي ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وحسم مالك بولعابي صعود مستقبل رجيش بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل تسع دقائق من النهاية ليصعد الفريق الذي تأسس في 1981 لأول مرة في تاريخه إلى دوري الأضواء.

وبذلك صعد مستقبل رجيش والأولمبي الباجي، الذي تخطى أولمبيك سيدي بوزيد أمس الأربعاء، إلى الدوري الممتاز.