شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الأهلى اتفق مع فايلر على التجديد وسيعود فى هذا التوقيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن إدارة النادى الأهلى نجحت في الاتفاق مع مدرب الفريق السويسرى رينيه فايلر لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم"، "إن الأهلى أنهى كل الاتفاقات مع السويسرى رينيه فايلر على التجديد، والذى أكد أنه سيعود للأهلى نهاية هذا الشهر أو أول الشهر الجديد".

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وأوضح شوبير: أن محمود الخطيب رئيس الأهلى عمره ما تلفظ بأى لفظ خارج ومثال للأخلاق، وهو كابتنى لفترة ليست بالقليلة وزاملته في الملعب، أخلاقه مثل موهبته، فهو ناجح كلاعب وكرئيس نادى".

وتابع شوبير: "أن الفرنسي كارتيرون عاجبنى جدا وبطولات الزمالك لم تأتٍ هباء وأعاد قوة الأبيض وأصبح للزمالك شكلا ونظام وعارف هو بيعمل إيه، وفترته مع الأهلى كان ينقصها القماشة ورغم ذلك وصل لنهائى بطولة أفريقيا".