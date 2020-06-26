شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلي والزمالك أكبر من أى مدرب أو لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد، عن أن الأهلي والزمالك طوال تاريخهما لن يقفا على رحيل مُدرب أو لاعب نظراً لامتلاكهم لاعبين ذو خبرات كبيرة، وقال "سعيد" في تصريحات تلفزيونية أنه في حال رحيل السويسري فايلر عن الأهلي الفترة القادمة لن يؤثر على آداء الفريق في تحقيق الألقاب والبطولات المحلية والأفريقية.

وتابع أن الأهلي والزمالك هم من يصنعون المُدربين وليس العكس ، نظراُ لتاريخ قطبي الكرة المصرية في تحقيق الألقاب بوجود مدربين أجانب أو مصريين .

وأكد سعيد، أن صالح جمعة لم يظهر مع الأهلي حتى الآن ولم يُشارك في الكثير من المباريات لابتعاده عن مستواه المعهود وعدم قناعة المدرب باللاعب، مضيفا أن صالح لاعب يمتلك قدرات فنيه عاليه ولكنه لم يستفيد بها نهائياً حتى الآن ولم يظهر مع الأهلي منذ عودته من الإحتراف، قائلا: "عليه أن يستغل المهارة التي يمتلكها ويجتهد من أجل المشاركة في المباريات خاصة بعد خروجه بنسبة كبيرة من حسابات الجهاز الفني".