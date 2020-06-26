«بعد التتويج رسميا بالدورى»..جماهير ليفربول تتحدى كورونا وتحتفل في الشوارع

أحتفلت جماهير ليفربول، اليوم الخميس بتتويج فريقها بلقب البريميرليج، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وحملت الجماهير أعلام النادي الحمراء، وأطلقت الألعاب النارية في محيط ملعب آنفيلد، معقل النادي، حيث بدأت الليلة الاحتفالات بتتويجه باللقب الغائب.

وتوج "الريدز" بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990 عقب خسارة السيتي، أقرب ملاحقيه، أمام تشيلسي (2-1) في الجولة الـ31 ليظل الفارق بينهما 23 نقطة، وذلك قبل نهاية المسابقة ب 7جولات كاملة.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، قد طالب الجماهير بتوخي الحذر أثناء الاحتفال باللقب، وألا يخرجون إلى الشوارع "كالمجانين" ,قائلا : "آمل أن تبقوا في منازلكم"، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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