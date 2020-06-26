هندرسون ينضم لقادة ليفربول التاريخيين بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي ، إلي قادة الفريق الإنجليزي التاريخيين بعد تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخ الفريق الإنجليزي وبعد غياب 30 عاما .
وتوج 11 قائد لليفربول بالدوري الإنجليزي وهم ، أليكس رايسبك ، دونلد ماكينالي ، رون يبيتس ، جوني سميث ، جرايم سونيس، الان هانسين، وفيل تومبسون ، إيملين هيوز ، ويلي فيجان ، وايفرام لونجوورث.
وتعاقد ليفربول مع هندرسون يوم 9 يونيو 2011 قادماً من سندرلاند في صفقة كلفت خزائن الريدز 20 مليون جنيه استرليني تقريباً.
توج هندرسون مع ليفربول بأربعة ألقاب قبل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" خلال هذا الموسم، رفع جوردان 4 ألقاب منها كقائد للفريق، ولكن تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019 مميزة لقائد ليفربول، لأنه وعد والده بأنه سيحقق اللقب وسيهديه له.
منذ تأسيس النادي في عام 1892، تناوب 45 لاعباً علي حمل شارة القائد علي مدار تاريخ الفريق و يعتبر أندرو هانا أول لاعب يحمل الشارة وأيضاً أول لاعب غير إنجليزي يصبح قائدا للفريق في عام 1892.
و استمر الحال إلى عام 1898 عندما شهد أول قائد إنجليزي للفريق وهو هاري ستورار لموسم واحد فقط ومن ذلك الحين كانت الشارة من نصيب اللاعبين الإيطالين والأسكتنلديين بالتناوب فيما عدا بعض الإستثناءات مثل الإيرلندي روني ويلان خلال فترتي 1988–1989 و 1990–1991، والويلزي إيان راش خلال الفترة 1993–1996.
شهد عام 2001 حصول أول لاعب خارج دول المملكة المتحدة على شارة القيادة، حيث حملها الفنلدي سامي هيبيا خلال الفترة 2001–2003.
في السابق كان أيكش رايسبك صاحب أطول مدة قيادة للفريق في الفترة ما بين 1899–1909 لكن في عام 2015 عندما أصبح ستيفن جيرارد صاحب أطول مدة في حمل شارة القيادة بواقع اثتنا عشر سنة في الفترة ما بين 2003–2015..
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