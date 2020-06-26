شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون ينضم لقادة ليفربول التاريخيين بعد التتويج بالدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي ، إلي قادة الفريق الإنجليزي التاريخيين بعد تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخ الفريق الإنجليزي وبعد غياب 30 عاما .

وتوج 11 قائد لليفربول بالدوري الإنجليزي وهم ، أليكس رايسبك ، دونلد ماكينالي ، رون يبيتس ، جوني سميث ، جرايم سونيس، الان هانسين، وفيل تومبسون ، إيملين هيوز ، ويلي فيجان ، وايفرام لونجوورث.

وتعاقد ليفربول مع هندرسون يوم 9 يونيو 2011 قادماً من سندرلاند في صفقة كلفت خزائن الريدز 20 مليون جنيه استرليني تقريباً.

توج هندرسون مع ليفربول بأربعة ألقاب قبل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" خلال هذا الموسم، رفع جوردان 4 ألقاب منها كقائد للفريق، ولكن تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019 مميزة لقائد ليفربول، لأنه وعد والده بأنه سيحقق اللقب وسيهديه له.