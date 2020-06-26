وزير الرياضة لمحمد صلاح: خير سفير للاعبين المصريين في الخارج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما عن التتويج .

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بالإنجاز الذي حققه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والذي يعد من أقوى الدوريات على مستوى العالم، مضيفاً :"محمد صلاح خير سفير للاعبين المصريين في الخارج".

ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة، مع تبقى 7 جولات على النهاية، لينتهي الدوري رسميًا للريدز، حيث لن يتمكن السيتي سوى تحقيق 21 نقطة فقط خلال مبارياته المقبلة

ونجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر ان الموسم الماضي احتل ليفربول وصافة الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي في صراع ناري، وقد خسر الريدز أيضا في الموسم قبل الماضي لقب دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد وسبق محمد صلاح له تحقيق لقب الدوري السويسري مرتين، عندما كان في صفوف فريق بازل.