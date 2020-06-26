شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل محمد صلاح مع كل الأندية قبل التتويج بالدوري الإنجليزي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجازات بالجملة ومشوار حافل حققه نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني على مدار مسيرته الكروية الرائعة منذ بدايته في المقاولون العرب وحتي استقرار به الحال مع الريدز، ويرصد التقرير التالي أهم أنجازات الفرعون المصري مع كل الأندية حتى نجاحه في الفوز بالدوري الإنجليزي مساء أمس الخميس بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي الإنجليزي.

المقاولون العرب

بدأ محمد صلاح مشواره مع المقاولون العرب، قبل أن ينتقل فى صيف 2012 إلى نادى بازل السويسرى، وقدم "الفرعون المصرى" مستويات رائعة مع المقاولون العرب لينضم إلى الفريق السويسرى.

بازل السويسري

خاض محمد صلاح 47 مباراة مع بازل فى الدورى السويسرى سجل خلالها 9 أهداف ونجح فى صناعة مثلها، فيما خاض 6 مباريات فى بطولة كأس سويسرا سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، وحصد معه لقب الدورى السويسرى "مرتين".

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تشيلسي الإنجليزي

نجح محمد صلاح فى لفت أنظار مسئولى نادى تشيلسى الإنجليزى لينضم إلى صفوفه فى يناير 2014 تحت قيادة المدرب البرتغالى الشهير جوزيه مورينيو، ولم يشارك محمد صلاح فى مباريات الفريق اللندنى بصفة منتظمة، وكان أسيراً على مقاعد البدلاء فى الكثير من اللقاءات، شارك صلاح فى 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" سجل خلالها "هدفين"، كما شارك فى مباراتين ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، ومثلهما فى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

فيورنتينا الإيطالي

انتقل صلاح لفيورتينا الإيطالي للهروب من جحيم تشيلسى، بعدما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فى فبراير 2015، وقدم صلاح مستويات مميزة مع الفيولا، قبل أن ينتقل إلى مواطنه روما خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.

روما الإيطالي

انضم محمد صلاح لصفوف روما الإيطالى صيف 2015، على سبيل الإعارة من ناديه الأصلى تشيلسى الإنجليزي، ليشارك مع الذئاب فى 42 مباراة بالموسم قبل الماضي، سجل خلالها 15 هدفا منها 14 هدفا فى الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، ليتوج بلقب هداف الفريق بتلك المسابقة، واصل محمد صلاح مسيرته مع روما لموسم آخر، بعدما قرر نادي العاصمة الإيطالية التعاقد مع "الفرعون المصري" على سبيل البيع النهائي في صيف 2016.

ليفربول الإنجليزي

انتقل محمد صلاح للريدز ليحقق العديد من الإنجازات أبرزها الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماَ ، ليصبح أول مصري يتوج بلقب البريميرليج للمرة الثانية، بعد رفع اللقب بقميص تشيلسي، واستطاع محمد صلاح، أن يضع اسمه، كأول لاعب مصري يتوج بلقب مونديال الأندية، وذلك بعد الظفر به برفقة ليفربول الموسم المنقضي، عقب قيادة الريدز للتتويج باللقب الأول في تاريخ النادي خلال البطولة التي استضافتها قطر، بالفوز على فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، كما أصبح أول مصري يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، لم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد، بل امتدت لتطول لقب أول مصري يتوج بدوري أبطال أوروبا، الموسم المنقضي، بعد الفوز على توتنهام، بهدفين نظيفين، في نهائي التشامبيونزليج الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية مدريد في شهر مايو لعام 2019، كما حقق صلاح لقبي السوبر المحلي وكذلك السوبر الأوربي مع الريدز.