شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون الدوري المجري بوابة انتقال صالح جمعة إلى نادى الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقاءه مطالبا برحيله فى أكثر من مرة .

وكشفت تقارير صحفية، عن أن جمعة ينتظر عرضاً احترافيا من فريق في الدوري المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للحصول على خدمات صانع الألعاب بعد ترشيحه عن طريق وكلاء اللاعبين.

فيما أكد كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أنه على الرغم من تأكيد العديد من الأندية أن صالح جمعة لاعب الأهلي ليس ضمن حساباتهم الفنية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فصالح جمعة تلقى عرضين أوروبين و٣ عروض محلية خلال الفترة الماضية، فأحد العروض الأوربية من الدوري البرتغالي فيما دخلت أندية الاتحاد السكندري وسموحة وانبي في مفاوضات مع اللاعب لبحث طلباته للانتقال اليها في الموسم الجديد.

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وأضاف شبانة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعلن عدم حاجته لصالح جمعه إلا أن الإدارة الحمراء ترفض الاستعجال في ملف صالح جمعة، خاصة وأن هناك قناعه داخل لجنه التخطيط بقدراته الفنية والبدنية، في الوقت الذي لا تضمن الإدارة بقاء فايلر نفسه ،حيث أنه في حاله رحيل المدرب السوبسري سيستمر صالح جمعه في صفوف الفريق بناءا على توصية من لجنة التخطيط.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.