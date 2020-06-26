محمد صلاح يساهم بـ 12 نقطة لرحلة ليفربول في تتويج الدوري الإنجليزي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتازبعد مرور 30 عاماً ، حيث نجح صلاح في حصد 12 نقطة للفريق الإنجليزي خلال مشواره لهذا الموسم ، من خلال أهدافه الحاسمة التي حسمت مباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي .
وسجل صلاح هدف الفوز لفريقه أمام توتنهام على ملعب "أنفيلد" من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، وأهدي صلاح 3 نقاط جديدة لليفربول بعد أن سجل هدفين في شباك فريق واتفورد في الدقيقتين 38 و90 من زمن المباراة في مشوار التتويج بالبريميرليج.
وحسم محمد صلاح 3 نقاط جديدة لليفربول أمام وست هام يونايتد، بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر لزميله تشامبرلين خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين.
ورغم عدم تسجيله في مباراة العودة أمام توتنهام إلا أن صلاح كان سبب رئيسياً لفوز ليفربول بعد أن صنع هدف المباراة الوحيد للبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة، مع تبقى 7 جولات على النهاية، لينتهي الدوري رسميًا للريدز، حيث لن يتمكن السيتي سوى تحقيق 21 نقطة فقط خلال مبارياته المقبلة
ونجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز.
يذكر ان الموسم الماضي احتل ليفربول وصافة الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي في صراع ناري، وقد خسر الريدز أيضا في الموسم قبل الماضي لقب دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد وسبق محمد صلاح له تحقيق لقب الدوري السويسري مرتين، عندما كان في صفوف فريق بازل.
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