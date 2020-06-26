شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يساهم بـ 12 نقطة لرحلة ليفربول في تتويج الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتازبعد مرور 30 عاماً ، حيث نجح صلاح في حصد 12 نقطة للفريق الإنجليزي خلال مشواره لهذا الموسم ، من خلال أهدافه الحاسمة التي حسمت مباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي .

وسجل صلاح هدف الفوز لفريقه أمام توتنهام على ملعب "أنفيلد" من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، وأهدي صلاح 3 نقاط جديدة لليفربول بعد أن سجل هدفين في شباك فريق واتفورد في الدقيقتين 38 و90 من زمن المباراة في مشوار التتويج بالبريميرليج.

وحسم محمد صلاح 3 نقاط جديدة لليفربول أمام وست هام يونايتد، بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر لزميله تشامبرلين خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين. Advertisements

ورغم عدم تسجيله في مباراة العودة أمام توتنهام إلا أن صلاح كان سبب رئيسياً لفوز ليفربول بعد أن صنع هدف المباراة الوحيد للبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.