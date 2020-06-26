شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب : محمد صلاح أيقونة مصرية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على تهنئة النجم المصري محمد صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول بعد غياب 30 عام عن النادي الأنجليزي.
وعن تواجد محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي و مشاركته فى الأوليمبياد قال شوقى غريب : تواجد محمد صلاح إضافة لأي مكان ، و لكن متبقي عام على اوليمبياد طوكيو 2021 ولكن وقت له حديث ولكن شرف لنا تواجد لاعب بحجم محمد صلاح معنا ، مع نجوم المنتخب الأوليمبي الحاليين.
أضاف شوقى غريب أنه يتمني تواجد أكثر من صلاح فى الكرة المصرية الفترة المقبلة ، مؤكدا أن صلاح اصبح أيقونة ومثل أعلي للناشئين و الأطفال فى البيوت وا لأندية المصرية.
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