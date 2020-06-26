شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مهنئًا ليفربول: "كل من يرتدى الأحمر ينتهى طريقه بالتتويج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لقناة النادى الأهلى، تهنئة، إلى نادى ليفربول الإنجليزى عقب تتويج الريدز ببطولة الدورى الإنجليزى، وذلك عبر حساب النادى الأحمر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً:"نعلم أن المشوار كان طويلا وشاقا.. لكن كل من يرتدي الاحمر لابد أن ينتهى طريقه عند منصات التتويج.. تهانينا يا ريدز".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج بها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا وتحديدا منذ موسم 1989-90، بعد أن تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

ووصل ليفربول للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة، مع تبقى 7 جولات على النهاية، لينتهي الدوري رسميًا للريدز، حيث لن يتمكن السيتي سوى تحقيق 21 نقطة فقط خلال مبارياته المقبلة

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ونجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر أن الموسم الماضي احتل ليفربول وصافة الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي في صراع ناري، وقد خسر الريدز أيضا في الموسم قبل الماضي لقب دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد، وسبق لمحمد صلاح تحقيق لقب الدوري السويسري مرتين، عندما كان في صفوف فريق بازل.