اتحاد الكرة يُهنيء محمد صلاح بالتتويج بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بفوزه مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي.
ويُعد محمد صلاح أول لاعب مصري يتوّج بالدوري الإنجليزي على مر تاريخ البطولة التي شهدت العديد من المحترفين المصريين.
ومنح سقوط مانشستر سيتي بهدفين أمام نظيره تشيلسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري، اللقب لليفربول.
رصيد مانشستر سيتي توقف عقب هذه المباراة عند النقطة 63 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 7 جولات من النهاية ليضمن الريدز التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاماً.
وكان ليفربول قريباً من التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2018/2019 ولكن حسمه مانشستر سيتي لصالحه بفارق نقطة.
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