الرجاء: الزمالك لم يطلب عودة أحداد واعارته لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سعيد وهبي المتحدث باسم الرجاء البيضاوي المغربي بأن هدفهم هو بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مواجهة الزمالك، موضحًا أن الفريق المصري لم يطلب عودة حميد أحداد حتى الآن.

وقال مسئول الرجاء المغربي، في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "كارتيرون مدرب كبير استطاع أن يحقق انتصارات على أندية كبيرة في الكرة الإفريقية من أجل الوصول إلى نصف النهائي، ونحن نحبه ونحترمه لكن سنلعب من أجل الفوز في نصف نهائي دوري الأبطال."

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وتابع: "لعب نصف النهائي بين الأندية المصرية والمغربية شرف كبير بالنسبة للكرة المصرية والمغربية، وهدنا بالطبع هو التأهل إلى النهائي."

وتحدث عن موقف اللاعب المعار من الزمالك :"حميد أحداد معار إلى الرجاء حتى نهاية الموسم الكروي، وحتى الآن لم يصلنا أي رسالة من الزمالك من أجل استعادة اللاعب حتى مساء اليوم."

وأضاف :"عقد إعارة أحداد به بند يسمح بشراء اللاعب، لكن في الوقت الحالي نحن نفكر فقط في استئناف الموسم."