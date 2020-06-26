مانشستر سيتي يُهنيء ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

هنأت الحسابات الرسمية لنادي مانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، نادي ليفربول بالتتويج رسمياً بالدوري الإنجليزي.

سقوط مانشستر سيتي بهدفين أمام نظيره تشيلسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري منحت ليفربول اللقب.

رصيد مانشستر سيتي توقف عقب هذه المباراة عند النقطة 63 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 7 جولات من النهاية ليضمن الريدز التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاماً.

وكان ليفربول قريباً من التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2018/2019 ولكن حسمه مانشستر سيتي لصالحه بفارق نقطة.