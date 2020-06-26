في رسالة للجماهير وجيرارد.. كلوب يبكي بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه يورجن كلوب المدير الفني المخضرم لليفربول، رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر وأسطورة النادي السابق ستيفين جيرارد عقب تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

وتعثر مانشستر سيتي ملاحق ليفربول على اللقب بعد الخسارة من تشيلسي بهدف مقابل هدفين في قمة الأسبوع الـ31 في لقاء أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج".

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي" البريطانية، :"أعلم انتظاركم حول التتويج باللقب بجانب أيضًا ستيفين جيرارد".

وأضاف :"كنت لا أريد أتابع مباراة اليوم بين تشيلسي ومانشستر سيتي، حتى جاء ركلة جزاء ويليان وكل شيء بعد ذلك تغير".

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كلوب وجه رسالة شكر للاعبين، قائلاً :"الإنجاز الذي تحقق هو إنجاز اللاعبين الذين لعبوا بشكل استثنائي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة".

المدير الفني الألماني أكد أنه مرتبك بعض الشيء خلال حديثه، لافتًا إلى أن هذه اللحظة هيّ كبيرة جدًا.

ووجه كلوب رسالة لجماهير النادي في نهاية حديثه :"أتمنى أن تبقوا وتحتفلوا في منازلكم، الفترة المقبلة سنحتفل معكم ونلتقط الصور سويًا".

جدير بالذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري بعد 30 عامًا من الغياب قبل سبع جولات من النهاية حيث يتصدر "الريدز" المسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.