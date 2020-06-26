رغم كورونا.. جماهير ليفربول تحتفل بالبريميرليج في الشوارع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم تحذيرات عمدة ميرسيسايد لجماهير ليفربول بعدم النزول إلى الشوارع في حال تتويج فريقها بلقب بريميرليج، إلا أن جماهير "الريدز" خرجت في الشوارع لتحتفل بالتتويج الغالي.

ليفربول مساء اليوم استقبل هدية ثمينة من تشيلسي إثر تفوق "البلوز" على مانشستر سيتي ملاحق "الريدز" على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الـ31 بالبريميرليج.

وحرصت جماهير ليفربول بالاحتفال بتتويج فريقها حيث لم يحقق عملاق ميرسيسايد اللقب منذ ثلاثة عقود كاملة إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لليفر حطّم المستحيل بقيادة فريقه للتتويج باللقب.

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وكان عمدة ميرسيسايد بجانب الشرطة طالبت بعدم نزول الجماهير للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي ضرب العالم بأكمله في الشهور القليلة الماضية.

وقبل نهاية الدوري بسبع جولات استطاع ليفربول أن يحسم اللقب حيث يتربع "الريدز" على القمة بـ86 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ32 في لقاء تحصيل حاصل.

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