"ساهم في تتويجه".. صلاح حسم 12 نقطة لليفربول في مشوار بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

توج نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، منذ أخر تتويج له منذ 30 عاماً وتحديداً في موسم 1989-1990.

وكان للنجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، دوراً هاماً في تتويج فريقه بلقب البريميرليج الغائب منذ 30 عاماً.

وساهم صلاح في اقتناص 12 نقطة في مشوار ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي خلال موسم 2019-2020.

وضمن صلاح 3 نقاط في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبر على ملعب "أنفيلد" في الـ27 من أكتوبر عام 2019، بعد أن سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

وبعد 7 جولات عاد صلاح ليحسم 3 نقاط جديدة لفريقه في مشوار التتويج بالبريميرليج، بعد أن سجل هدفين في شباك فريق واتفورد في الـ14 ديسمبر 2019، في الدقيقتين 38 و90 من زمن المباراة.

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وعاد صلاح ليكون حاسماً مرة أخرى لليفربول أمام توتنهام هوتسبر في الـ11 من يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الـ22 من بريميرليج، بعد أن صنع هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وفي مباراة الجولة الـ18 المؤجلة بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية، كان صلاح سبباً رئيسياً في انتزاع ليفربول لثلاث نقاط جديدة في الدوري الإنجليزي من وست هام يونايتد، في الـ29 من يناير 2020، بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر لزميله أليكس أوكسليد- تشامبرلين خلال المباراة التي انتهت بانتصار الريدز بهدفين نظيفين.

*ويعتبر صلاح هو هداف ليفربول خلال النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعد أن سجل 17 هدفاً حتى الآن خلال 26 مباراة.