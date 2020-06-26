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حماهير ليفربول تشعل الأنفيلد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

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عبر جماهير نادي عن فرحهم، بتتويج فريقهم بلقب للموسمو الحالي، وبعد تلقي مانشستر سيتي وصيف البطولة هزيمة بثنائية مقابل هدف من ، ليعطي الريدز اللقب.

وخرج عدد من جماهير ليفربول بعد حسم فريقهم لقب البطولة، حول معقل الفريق أنفيلد، معبرين عن فرحهم بالأغاني ، والألعاب النارية، داعمين كل لاعبي الفريق بقيادة

مديرهم الفني يوجن كلوب، الذين قدمو مسيرة رائعة طوال الموسم الحالي من البطولة.

وبعدما حسم ليفربول اللقب أمس الخميس، حقق رقما قياسيا جديدا إلي النادي، ليصبح أول نادي في تاريخ البريميرليج، يحسم اللقب قبل انتهائه بسبع مباريات.

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