شوبير: الأهلي توصل لاتفاق لتجديد عقد فايلر

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق ، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقال شوبير عبر تويتر: " انفراد .. الأهلي يتوصل لأتفاق نهائي مع فايلر". ويتواجد فايلر في سويسرا لقضاء إجازة عائلية ، وسيعود إلى مصر نهاية شهر يونيو الجاري.

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