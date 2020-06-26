هندرسون يشيد بدور يورجن كلوب بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعرب جوردان هندرسون نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد تتويج الريدز بلقب البريميرليج بعد غياب 30 عامًا.

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي مساء الخميس بهدفين مقابل هدف.

وأدلى هندرسون بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس " سعيد للغاية بالتتويج بالدوري الإنجليزي، لكنها سعادة مختلفة ففي العام الماضي حينما توجنا بدوري الأبطال كنا في أرض الملعب، لكن الأن تجربة مختلفة أثناء مشاهدة المباراة من

التلفاز".

وتابع " أشعر بالفخر بما حققناه فهذه لحظات لا يمكن أن تنسى".

Advertisements

وأشاهد هندرسون بدور الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي " يورجن كلوب قائد وإنسان عظيم للغاية، فهو يمتلك قدرة كبيرة على خلق علاقة جيدة مع اللاعبين وكذلك إعطائهم الأفكار التدريبية بشكل جيد".