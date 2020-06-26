الكاف يهنئ محمد صلاح وأفارقة ليفربول بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي

هنأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، محمد صلاح وزملاءه الأفارقة لاعبي ليفربول، بفوزهم مع فريقهم ببطولة الممتاز. الدوري الإنجليزي الممتاز. نشر حساب الكاف الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة صلاح وساديو ماني ونائب كيتا وجوان ماتيب، ومكتوب عليها: جعلوا أفريقيا فخورة"، وعلق حساب الكاف قائلا: "يوم جديد من تألق الأفارقة". صورة صلاح وساديو ماني ونائب كيتا وجوان ماتيب، ومكتوب عليها: جعلوا أفريقيا فخورة"، وعلق حساب الكاف قائلا: "يوم جديد من تألق الأفارقة".

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