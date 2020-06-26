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محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

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واصل المحترف المصري محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد تتويج الريدز بلقب بعد غياب 30 عامًا.

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم بعد غياب 30 عامًا ليضيف اللقب التاسع عشر في تاريخ الريدز، وسط دور بارز لمحمد صلاح في

تتويج فريقه بالبريميرليج.

تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي جعل محمد صلاح أول لاعب في تاريخ مصر يتوج بالدوري الإنجليزي، وكذلك ثاني لاعب عربي بعد رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

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لم يكتفي محمد صلاح بهذا الرقم فحسب، وإنما أصبح خامس

لاعب إفريقي يجمع بين بطولتي والدوري الإنجليزي بعد رباعي السابق الإيفواري ديديه دورجبا ومواطنه سالمون كالو، والنيجيري جون أوبي ميكيل والغاني ميكيل إيسيان.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسمين السابقين، كما أنه ينافس بقوة على اللقب هذا الموسم، إذ يمتلك 17 هدفًا بفارق هدفين عن جيمي فاردي متصدر هدافي المسابقة.

 

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