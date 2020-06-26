إبراهيم سعيد: الفرق غير مستعدة لاستكمال الدوري

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق إن بطولة الدوري العام هذا الموسم لن تُستكمل بسبب الأحداث التي تمر بها كرة القدم في مصر وعدم إستعداد جميع الفرق لعودة النشاط.
وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك تخبط شديد في الإستعداد من المسؤلين لعودة النشاط هذا الموسم مشيراً إلى أن هُناكفرق ليست على كامل الإستعداد لإستكمال الدوري بسبب حاجة اللاعبين لفترة كبيرة لعودة اللياقة البدنية والمشاركة في المباريات.
وتابع أنه لابد وضع خطة مُحكمة لجميع الأندية من أجل الإستعداد لعودة الدوري ومنحهم فترة كبيرة للتأهيل والعودة من جديد.
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