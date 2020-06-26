رئيس نادي طنطا : قرار عودة الدوري مبكروالوقت غير مناسب

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا ان قرار عودة الدوري في هذا

التوقيت غير مناسب خاصة في ظل الاجواء الصعبة نمر بها بسبب تفشي وباء كورونا

واضاف "عريبي" في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الاعلامي اسلام صادق . انه لا يعلم لماذا تستعجل اللجنة الخماسية عودة الدوري في هذا

الوقيت قبل الاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين.

وتابع انه كان لابد من عقد جلسات خاصة من قبل الجبلاية مع رؤوساء الاندية قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري لوضع ضوابط معينة لعودة النشاط. وعدم الإستعجال .