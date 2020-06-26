يورجن كلوب أول مدرب ألماني يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

سطّر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، اسمه في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي، إذ إنه يعد أول مدرب ألماني يتوج بلقب البريميرليج. في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم.

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد غياب دام 30

عامًا.

ويواصل ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني سلسلة نجاحات قياسية، إذ إنه حقق أربع بطولات حتى الأن مع الريدز وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي هذا العام.

ولم تكن إنجازات المدرب الألماني مع ليفربول بمحض الصدفة، وإنما امتداد لما حققه في الأعوام الماضية، ففي العام 2018 خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح مع بداية المباراة، وكذلك خسر الدوري الإنجليزي العام الماضي في صراع امتد مع مانشستر سيتي حتى الجولة الأخيرة ليخسر اللقب بفارق نقطة وحيدة.