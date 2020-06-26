جوارديولا يهنيء ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

حرص الإسباني بيب جوارديولا المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تهنئة فريق ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح بالتتويج بالدوري الإنجليزي " البريميرليج " بعد غياب ثلاثين عامًا .
وقال جواريولا في تصريحات :" مبروك لمشجعي ليفربول، والمدرب، واللاعبين، استحقوا عن جدارة، بطل رائع ".
وتابع جوارديولا قائلًا :" يمكن أن نقول أننا فزنا بـ8 ألقاب خلال آخر 10 مسابقات لعبناها، لم يحدث هذا
وواصل قائلًا :" أهدرنا بعض النقاط في بداية هذا الموسم، بعضها غير عادل والبعض الآخر لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء مثل مباراة تشيلسي أمس، ولكن يجب أن نكونأكثر ثباتا، قبل موسمين كنا أمام ليفربول بفارق 25 نقطة، وفي الموسم التالي تعافوا، الآن يجب علينا أن نتعافى ".
وتوج فريق ليفربول رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية، بعد خسارة مانشستر سيتي صاحب الترتيب الثاني في جدول الترتيب وأقرب ملاحقي الليفر، أمام تشيلسي بثنائية مقابل هدف خلال المباراة اتي أقيمت بينهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.
واستطاع ليفربول بقيادة لاعبه الدولي المص ري محمد صلاح، حسم لقبه الأول بالبريميرليج بعد فترة غياب دامت 30 عاماً من آخر تتويج في عام 1990.
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