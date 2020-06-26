رئيس نادي طنطا يعلن ظهور خمس حالات كورونا بالفريق

أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا ظهور خمس حالات بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي مصابين بفيروس كورونا بعد خضوع اللاعبين لمسحة الاولى قبل بداية عودة الدوري الفترة القادمة. واضاف رئيس نادي طنطا في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي اسلام صادق ان ظهور ٥ حالات بفريق طنطا هم "٣ لاعبين و٢ من المدربين" مشيراً إلى أن هذه الحالات ستؤثر على مستوى الفريق خلال الفترة القادمة . لاعبين و٢ من المدربين" مشيراً إلى أن هذه الحالات ستؤثر على مستوى الفريق خلال الفترة القادمة . وتابع ان جميع لاعبي الفريق كانو مخالطين خلال الفترة الماضية بسبب تجمعات الفريق استعداداً لعودة الدوري .

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