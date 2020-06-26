وأخيرا.. ليفربول بطلاً للدوري الإنكليزي بعد  30 عاماً من الانتظار

توّج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس مستفيداً من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1 في المرحلة 31 من البطولة.



وحسم ليفربول اللقب قبل سبع مراحل من انتهاء الدوري، محققاً لقبه الأول منذ 30 عاماً، والتاسع عشر بتاريخ الدوري في جميع مسمياته.



وكان ليفربول تغلب الأربعاء على كريستال بالاس 4-صفر، موسعا الفارق الذي يفصله عن سيتي إلى 23 نقطة، ما جعل الأخير مطالبا بالفوز على تشيلسي لتأجيل تتويج "الحمر" حتى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل في "ستاد الاتحاد".



ودخل مدرب ليفربول يورغن كلوب التاريخ كأول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري الإنكليزي خلال أعوامه الـ131، لكنه ولاعبيه لن يتمكنوا من الاحتفال في هذه الفترة مع جمهورهم العريض بسبب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة والقيود المفروضة على التجمعات الكبرى بسبب "كوفيد-19".



وقاد كيني دالغليش الريدز لآخر لقب لهم في الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 1989-1990، ومنذ ذلك الوقت طال انتظار جماهير ليفربول إلى مجد البريميرليغ مجدداً.



وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب قاب قوسين من الفوز بالبطولة الموسم الماضي لكنه ابتعد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.



ويتربع الآن ليفربول على عرش الصدارة برصيد 86 نقطة، ويليه مانشستر سيتي بـ63 نقطة.