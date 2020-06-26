رياضة | رغم التتويج بلقب البريميرليج.. صلاح يسعى لحصد رقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رغم التتويج بلقب البريميرليج.. صلاح يسعى لحصد رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الحالية 2019/2020، حيث يحتل الريدز في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي.

وأصبح محمد صلاح اول لاعب مصر يحقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية، حيث كان قد توج باللقب مع فريق تشيلسي من قبل.

ويسعى صلاح لتحقيق إنجاز فردي له وحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي مع فريقه ليفربول.

حيث توج صلاح بتلك الجائزة في أول مواسمه مع ليفربول، بينما تقاسم الجائزة مع الثنائي الافريقي ساديو ماني زميله في الفريق وايمريك اوباميانج مهاجم أرسنال في الموسم الماضي.