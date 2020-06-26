رياضة | محمد صلاح يظهر فى إحتفالات لاعبي ليفربول بعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يظهر فى إحتفالات لاعبي ليفربول بعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في إحتفالات لاعبي الريدز عقب هزيمة نادي مانسشتر سيتي أمام نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبهذه النتيجة يتوج نادي ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 31 جولة من عمر البطولة التي غابت عن خزائن النادي العريق لمدة 30 عاما.

وظهر صلاح في إحتفالات لاعبي ليفربول عقب نهاية مباراة المان سيتي ضد تشيلسي رغم تصريحه أمس لشبكة سكاي سبورت العالمية انه لن يشاهد المباراة وسيلعب مع ابنته.

يذكر أن العديد من جماهير ليفربول قد ذهبت لملعب انفيلد للإحتفال بلقب البريميرليج الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عاما رغم تحذيرات الحكومة البريطانية من أي تجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.