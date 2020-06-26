رياضة | عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجديد تعاقده مع النادي الأحمور، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع المدرب السويسري لتجديد تعاقده بعدما غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"انفراد .. الأهلي يتوصل لأتفاق نهائي مع فايلر".

ونجح المدرب السويسري في قيادة الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما قاده لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ويتواجد المدرب السويسري حاليا في سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته، حيث من المقرر أن يعود نهاية الشهر الجاري لقيادة تدريبات الفريق.