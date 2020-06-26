رياضة | رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا يشكران مصر بعد الفوز بتنظيم كأس العالم للسيدات ٢٠٢٣

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا يشكران مصر بعد الفوز بتنظيم كأس العالم للسيدات ٢٠٢٣ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كل من سكوت موريسون، وياسندا أرديرن رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا الشكر للمهندس هاني أبوريدة العضو المصري في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بعد دعمه لملف التنظيم المشترك للدولتين من أجل استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقرر إقامتها عام ٢٠٢٣.

وتم التصويت اليوم وإعلان منح الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلاندا شرف استضافة كأس العالم للسيدات عام ٢٠٢٣ خلال اجتماع المجلس الأعلى لفيفا والذي شارك فيه أبو ريدة مع أعضاء المجلس برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، حيث جرى التصويت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.، وحصل الملف المشترك الذي قدمه إتحادي أستراليا ونيوزيلندا على 22 صوت من أصل 35 صوت، وحصل ملف الإتحاد الكولومبي على 13 صوت.

وتلقى أبو ريدة برقية شكر من رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلاندا بعد دعمه لملف التنظيم المشترك المقدم من جانب الدولتين حملت أسمى مشاعر الامتنان والتقدير للقيادة المصرية، خاصة وأنه سبق وتلقى خطابات واتصالات من كلا المسئولين لطلب الحصول على دعمه وتصويته في الملف لتحصل الدولتان على حقوق التنظيم للمونديال النسائي القادم.