رياضة | أول رد فعل من وكيل محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من وكيل محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نجم ليفربول ، الفرعون المصري في احتفاله بفوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.

ونشر عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لنجم الريدز محمد صلاح، محتفلًا بالتتويج باللقب.

يذكر ان ليفربول توج باللقب قبل 7 جولات من النهاية، بعدما تغلب فريق تشيلسي على مانشستر سيت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» بنتيجة 2-1.

يذكر ان هذا اللقب هو التاسع عشر لفريق ليفربول الذي ظل ما يقارب من الثلاثون عام منذ اخر لقب حققه الريدز.